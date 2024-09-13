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رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى

ختام فعاليات المهرجان
ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني

 شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، يرافقه الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بمجمع ملاعب الجامعة بكفر سعد.

رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات المهرجان الرياضي الثاني

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بداية جديدة لبناء الإنسان

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، الطلاب الفائزين في المهرجان، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات.
وأضاف الجيزاوي أن تنظيم الجامعة لمثل تلك الفعاليات يأتي في إطار دعم جامعة بنها للمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف استفادة كافة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة ورؤية مصر 2030.

وفي نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة ومرافقوه، الطلاب الفائزين بجوائز المهرجان، معربين عن سعادتهم باستضافة الجامعة المهرجان الرياضي الثاني لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى  
يذكر أن المهرجان شارك فيه 10  جامعات وهم " جامعة بنها ، وجامعة طنطا، وجامعة دمياط، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنوفية، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة الزقازيق.

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