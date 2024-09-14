ضبط عصابة تجار السلاح بـ 3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (11 شخصا "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظات "سوهاج، البحيرة، مطروح") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 3 خـزينة - 4 مسدس- 11 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- 7830 طلقة مختلفة الأعيرة).



و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإتجار فيما بينهم فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.