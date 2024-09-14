السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط عصابة تجار السلاح بـ 3 محافظات

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى للإتجار بالأسلحة النارية والذخائر

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (11 شخصا "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظات "سوهاج، البحيرة، مطروح") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية –  3 خـزينة - 4 مسدس- 11 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- 7830 طلقة مختلفة الأعيرة).
 

و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإتجار فيما بينهم فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

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