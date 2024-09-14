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الإسكان: إعداد أجيال جديدة من المخططين لمواصلة التنمية العمرانية

د. وليد عباس، فيتو
د. وليد عباس، فيتو

سلم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، عددًا من طلبة كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، شهادات إتمام الدورة التدريبية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، والدكتورة غادة محمود حسن، وكيل الكلية، والدكتورة مروة سيبويه، وكيل الكلية.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الدورة التدريبية لهؤلاء الطلاب، تهدف لتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل، وصقل مواهبهم ومهاراتهم، وإكسابهم الخبرات العملية، من خلال الجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها لإعداد أجيال جديدة من المخططين لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة - المشرف على مكتب الوزير، وجميع من شارك فى تدريب الطلاب بالهيئة وأجهزتها، متمنيًا استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

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