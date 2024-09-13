حياة كريمة، الكشف بالمجان لـ1306 مواطنين في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

كشف وعلاج بالمجان لـ1306 مرضى في بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته د. سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، بقرية سالم البحيري مركز الفشن، مكونة من 8 تخصصات طبية، وتم الكشف على 1306 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة الحمل وتنظيم الاسرة وسرطان الثدى وسلامة الغذاء وسوء استخدام الأدوية والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ232 مواطنا ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3537 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل تحظى بدعم نوعي من الوزارة، ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.