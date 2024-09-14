السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

اليورو - فيتو
اليورو - فيتو

سعر اليورو ، استقر  سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر اليورو اليوم 

 

اليورو - فيتو 

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري ؟

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

  • 53.28 جنيه للشراء.
  • 53.40  جنيه  للبيع.

سعر اليورو في  البنك الأهلي المصري

  • 53.28 جنيه للشراء.
  • 54.49  جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك مصر

  • 53.56 جنيه للشراء.
  • 54.82  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 53.24 جنيه  للشراء.
  • 53.49  جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 53.25 جنيه  للشراء.
  • 53.49  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 53.26 جنيه  للشراء.
  • 53.53  جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

اسعار الدولار CIB اليورو أمام الجنيه المصري اليورو مقابل الجنيه المصرى اليورو اليوم اليورو مقابل الجنيه اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو في البنك سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو اليوم سعر اليورو أمام الجنيه سعر الجنيه الاسترلينى سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

الذهب يواصل رحلة الصعود عالميا، العقود الفورية والآجلة تشهد ارتفاعا جنونيا، خبير لــ"فيتو": توقعات نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي كلمة السر

البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الجمعة 13-9-2024

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

إيقاف حركة القطارات بموقع حادث الشرقية وانتقال الدفاع المدنى والشرطة

رفضت مساعدة النقابة، أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة ناهد رشدي (فيديو)

وداعا ناهد رشدي، أبناء عبد الغفور البرعي يشيعون جثمان شقيقتهم الراحلة سنية

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية