يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن “مرصد الختم الفلكي” تمكن عبر صحراء أبوظبي من التقاط صورة للعنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو.
رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات
ويقدر عدد نجوم العنقود الذي تم رصده، بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره، ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.
ويعد هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الاسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة وتم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش مساء أول أمس الثلاثاء وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.
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