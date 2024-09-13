الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

عنقود نجمي في سماء
عنقود نجمي في سماء الإمارات، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن “مرصد الختم الفلكي”  تمكن عبر صحراء  أبوظبي من التقاط صورة للعنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو.

 

رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات 

ويقدر عدد  نجوم العنقود الذي تم رصده، بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره، ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.

 

ويعد هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الاسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة و‏تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش مساء أول أمس الثلاثاء وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.

txt

متى ينزل هاتف آيفون 16 iphone في الإمارات؟

txt

فريق النجوم الفضية المصري يبدع في سماء العلمين (فيديو)

txt

براد الشاي والنسر الطائر، ألمع النجوم بسماء أغسطس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإمارات عنقود نجمي أبوظبي

مواد متعلقة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

اتحاد الكرة يخطر مجلس أبوظبي الرياضي بالرباعي المشارك في السوبر المصري

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية