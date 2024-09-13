السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

مصدر أمني يكشف ملابسات اصطدام سيارة شرطة بمواطنة وابنها في الإسكندرية

مصدر أمني
مصدر أمني

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بقيام سيارة شرطة بدهس مواطنة وابنها بالإسكندرية، والادعاء بقيام رجال الشرطة باحتجاز عدد من المواطنين اعترضوا طريق السيارة. 
 

وأكد المصدر الأمني؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 الجاري حال سير مركبة شرطة بطريق إسكندرية / مطروح بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية اصطدمت بـ (إحدى السيدات، وابنها) حال عبورهما الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما تسبب فى إصابة ابنها دون إصابتها، وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض قائد المركبة على النيابة العامة وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون في مثل تلك الوقائع.

 

وأوضح المصدر، أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة النيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.

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إخوان الإرهاب النيابة العامة دائرة قسم شرطة الدخيلة طريق اسكندرية مطروح وزارة الداخلية

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