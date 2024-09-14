الرقابة الصحية: حصول 397 منشأة طبية على شهادة الاعتماد والجودة

استعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم، أهم ملامح التقرير السنوي الذي يسلط الضوء على الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال العام المالي 2023/2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر لمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية

وصرح الدكتور أحمد طه أن التقرير يبرز جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المعتمدة حتى الآن (397) منشأة بنسبة إنجاز وصلت إلى 112%، وذلك بـ 17 محافظة بنطاق الجمهورية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بمسؤولياتها للإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة والعمل علي انفاذها في الاطار الزمني المقرر لها.

وأضاف طه أن المنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد شملت جميع قطاعات تقديم خدمات الرعاية الصحية من بينها: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنشآت الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمنشآت التابعة للجمعيات الأهلية، والمنشآت الصحية التابعة لهيئة قناة السويس، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمنشآت الصحية التابعة لقطاع الأعمال.

تحسين معايير الرعاية الصحية في مصر بما يتماشى مع التطورات العالمية

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن هذه الإنجازات ما هي إلا خطوة في طريق تحقيق أهداف أكبر خلال السنوات القادمة، مؤكدًا التزام الهيئة بتحسين معايير الرعاية الصحية في مصر بما يتماشى مع التطورات العالمية، ومواصلة العمل لتعزيز نظام الرعاية الصحية وضمان التزام المؤسسات الطبية بتطبيق أعلى مستويات الجودة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهم ملامح التقرير الخاصة بدور الهيئة في ضبط وتنظيم خدمات القطاع الصحي، من خلال تفعيل الدور الرقابي والتفتيش الدوري على المنشآت الصحية المعتمدة، وذلك للتأكد من استمرارية تطابق أدائها مع متطلبات ومعايير الاعتماد الصادرة عنها، حيث قامت الإدارة العامة للرقابة الصحية بتنفيذ عدد (1375) زيارة رقابية خلال العام المالي 2023/ 2024 بنطاق (15) محافظة على مستوى الجمهورية، شملت (399) زيارة رقابة فنية وإكلينيكية، و(563) زيارة رقابة تدقيق وتفتيش إداري، وعدد (413) زيارة استطلاع رأي لقياس رضا المتعاملين من المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف بأن استطلاعات الرأي شملت عينات ضخمة وصلت إلى (119967) مريضا، (12605) مقدمي خدمة صحية، كما تم مطالبة المنشآت باتخاذ الإجراءات التصحيحية نحو ما تم رصده من قصور بهدف رفع معدل رضاء المرضى ومقدمي الخدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل عبر التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية والجهات الحاكمة.

وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى قيام الإدارة العامة لتسجيل أعضاء المهن الطبية بالهيئة قد سجلت عدد (49909) أعضاء مهن طبية خلال العام المالي 2023/2024

وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تأهيل مختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن (GAHAR)، نفذت الإدارة العامة للدعم الفني عدد (231) زيارة ميدانية، و(73) برنامج دعم عن بعد، بنسبة تنفيذ بلغت 100% من المنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة والراغبة في الحصول على خدمات الدعم الفني لتأهيلها للحصول على الاعتماد (المبدئي/ الكلي)، وذلك بنطاق (23) محافظة، مما ساهم في نجاح 94% من المنشآت الحاصلة على خدمات الدعم الفني في الحصول على الاعتماد.

وانطلاقًا من إدراك أهمية تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الصحية ليصبحوا قادرين على تطبيق معايير الجودة بالشكل الصحيح، قامت إدارة التدريب بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال العام المالي 2023/ 2024 بتنفيذ (52) برنامجا تدريبيا على متطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، والتي نجحت في استهداف (5383) متدربا من مقدمي الخدمة بمختلف القطاعات الصحية.

وفي سياق متصل، نجحت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتوسع في التعاون مع المؤسسات التعليمية لمنح الدبلوم المهني المؤهل لاختبار (شهادة المتخصص المعتمد في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد GAHAR EGY-CAP) ليصل عدد الجامعات الموقعة على بروتوكولات التعاون مع الهيئة إلى (11) جامعة مصرية، فضلا عن حرص جهار على تحديث المحتوى العلمي وتطوير البرنامج القومي من خلال تنفيذ البرنامج التكميلي لبناء القدرات على تطبيق معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية، وصولًا إلى تخريج الدفعة الأولى للبرنامج والبالغ عددهم (31) خريجا من الحاصلين على شهادة المتخصص المعتمد.

وفيما يتعلق بدور الهيئة في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق الصحي من خلال تمكين صانعي القرار من وضع السياسات والأولويات، أشار د. احمد طه إلى تنفيذ الهيئة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة الهيئة للتصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، حيث قامت لجنة مراجعة تصميمات المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (193) مشروعا من مختلف القطاعات ليصل إجمالي التصميمات التي تم مراجعتها (454) مشروعا منذ بداية عمل اللجنة في مارس ۲۰۲۱، والتي تضم عدد (69) منشأة تابعة للتأمين الصحي الشامل، وعدد (124) منشأة تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعدد (66) منشأة تابعة لوزارة الصحة والسكان بهيئاتها المختلفة، وعدد (17) مستشفى جامعيا، وعدد (28) منشأة تابعة لهيئات أخرى مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، هيئة قناة السويس، مستشفيات وزارة الكهرباء وعدد (150) تصميما لمستشفيات خاصة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد حققت انجازًا كبيرًا خلال العام المالي 2023/2024 بحصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا) بنسبة نجاح 96%، وذلك بعد اجتياز مسار من العمل الدؤوب بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية وهي (الوكالة الأمريكية للتنمية USAID – مشروع استدامة مكافحة الأوبئة EPIC- هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC- مؤسسة FHI-360) بالإضافة إلى برنامج توجيهي بالتعاون مع هيئة تيموس الدولية.