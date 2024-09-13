الأقرب للتطبيق، الكهرباء تدرس مقترحا جديدا بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال

تنتهي بعد غد الأحد الفترة التي حددها مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، والتي بدأت في الـ 21 من يوليو الماضي وتستمر حتى الـ 15 من سبتمبر الحالي.



موعد عودة تخفيف الأحمال



وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرارات رسمية سواء بالعودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال، كما كانت مطبقة قبل اتخاذ قرار بوقفها في الـ21 من يوليو الماضي أو استمرار العمل بالخطة الحالية لوقف العمل بها تماما على الشبكة بشكل كامل.



الخطة الأقرب للتطبيق لعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال



وأضافت المصادر، أن الأقرب للتطبيق هو استمرار وقف العمل بـ خطة تخفيف الأحمال أو عودتها بمعدل 60 دقيقة بدلا من ساعتين كما كان يتم العمل بها سابقا خاصة في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.