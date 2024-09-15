الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

شروط الحصول على سيارات المعاقين وعقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

سيارات ذوى الهمم،
سيارات ذوى الهمم، فيتو

سيارات ذوى الهمم، اتخذت الحكومة خطوات حاسمة وجريئة للحد من المخالفات والتلاعب في استيراد سيارات المعاقين 2024، وهذا في خطوة منها لمواجهة مخالفات المنظومة واستفادة البعض من الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة.

شروط استيراد سيارات المعاقين

توجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة، أهمها ما يلي:

• لا بد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة.

• كما أنه لا بد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية.

• ضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.

• كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية.

• لا بد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله.

لا بد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها القومسيون الطبي.

• لا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.

• كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب القومسيون الطبي.

• تقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص.

• تقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.
 

عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف احكام امتلاك سيارة مخصصة لـ ذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها. 

بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ علي رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

شروط الحصول على الإعفاءات الضريبية للحصول على سيارة معاقين 

تضمن  قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ولائحته التنفيذية عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

طبقا للمادة 31 من القانون يشترط لحصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

ويشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
 

ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، وألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
 

وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

مع مراعاة عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
 

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