الجمعة 13 سبتمبر 2024
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حوادث

حجز صاحب معرض وشقيقه للاتجار بـ سيارات المعاقين بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز صاحب معرض وشقيقه، لقيامهما باستغلال "ذوي الهمم" وشراء السيارات المجهزة طبيًا لصالحهم وتنازلهم عنها نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك معرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الشروق)، بالاتجار بالسيارات المجهزة طبيًا لذوي الهمم بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و"شقيقه" داخل المعرض، وعُثر على 4 سيارات "مخصصة لذوي الهمم"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار فى السيارات "المخصصة لذوي الهمم" من خلال استغلال الأشخاص من ذوى الهمم فى شراء السيارات المخصصة لصالحهم، وتنازلهم عن تلك السيارات نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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