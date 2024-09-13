وزير دفاع الصين يشير إلى "نقطة النهاية" لحل النزاع في أوكرانيا وقطاع غزة

أكد وزير الدفاع الصيني دونج جون أن الحل الوحيد للصراع الأوكراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل في العمل على تعزيز الوصول إلى التسوية السياسية عبر المفاوضات.

وقال الوزير في افتتاح "منتدى شيانجشان الأمني" اليوم الجمعة: "إن نقطة النهاية لأي صراع هي الحل السلمي، وكلما أسرعنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء في المحادثات، كلما حلّ السلام بشكل أسرع وعلى هذا المنوال سيجري حل القضايا الملحة كالأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف وزير الدفاع أن "المخرج الوحيد، المخرج الأساسي، هو الدفع بتسوية سياسية من خلال إجراء مناقشة شاملة".

وأردف: "تعمل العديد من الدول حول العالم الآن بصورة نشطة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحروب، ويزداد الإجماع على ضرورة الحفاظ على السلام، ويتزايد الزخم لتعزيز المصالحة".

وأكد وزير الدفاع الصيني أنه طالما عملت كافة الأطراف مع بعضها البعض من أجل إحلال السلام، فإنها ستكون قادرة على الانتقال من النزاعات والصراعات إلى الحل السلمي.