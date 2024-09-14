فيديو هروب نتنياهو من صواريخ حماس، ما القصة

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وهو يركض هاربًا، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في الخلفية.

אני תמיד גאה לרוץ בשבילכם. 🇮🇱💪🏻



צולם לפני חצי שעה בכנסת pic.twitter.com/Tk386NOKU5 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 13, 2021

وعادة ما تنطلق صفارات الإنذار في إسرائيل للتحذير من إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ أو عمليات تسلل نحو المستوطنات أو الداخل، وفي المقطع قال مروجوه إنها دوت للتحذير من صواريخ انطلقت من قطاع غزة.

وبعد التدقيق، تبيّن أن هذا الفيديو، يعود إلى عام 2021، ويظهر فيه نتنياهو راكضًا بالفعل، ولكن ليس هربًا وخوفًا من صواريخ "حماس"، بل كان في عجلة من أمره لحضور جلسة، بحسب "فرانس برس".

وبخصوص صوت صفارات الإنذار، تبيّن أنه تمت دبلجته وإدخاله على المقطع الأصلي، لتوحي بأن نتنياهو، انطلق هاربًا بعد سماعه صفارات الإنذار، رغم أن الطريقة التي كان يركض بها لم تكن تعكس موقف الخائف.

وتم نشر الفيديو عبر حساب نتنياهو على منصة "إكس"، في 14 ديسمبر في عام 2021.