الاحتلال يدرس وقف إدخال المساعدات إلى غزة بدءا من الأسبوع المقبل
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن حكومة نتنياهو تدرس إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدءا من الأسبوع المقبل.
جيش الاحتلال يدرس وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتفرض دولة الاحتلال الإسرائيلية حصارا خانقا على قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية سواء معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم.
ويعاني أهالي قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والمواد الطبية في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على القطاع.
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