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خارج الحدود

قاد التحقيقات ضد عائلة نتنياهو، استقالة مسؤول كبير بالشرطة الإسرائيلية

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة،  أن قائد كلية  الشرطة الوطنية الإسرائيلية، كوريش بارنور استقال من منصبه بعد عدم إدراجه في الجولة الأخيرة من تعيينات الشرطة. 

استقالة  قائد كلية الشرطة الوطنية الإسرائيلية

وينضم  كوريش بارنور، إلى سلسلة طويلة من كبار المسؤولين الذين أعلنوا تقاعدهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بارنور قاد  التحقيقات ضد عائلة نتنياهو كرئيس للوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال، وفي 2019 تم تعيينه قائدا لكلية الشرطة الوطنية.

وأمس الخميس، ذكرت القناة الـ 12 العبرية، في تقرير لها، أن 3 مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية استقالوا خلال شهر واحد، من بينهم: قائد وحدة التحقيقات، وقائد لواء الشمال، وقائد لواء الضفة الغربية.

استقالة 3 مسئولين في شرطة الاحتلال الإسرائيلية 

وتجدر الإشارة إلى أن قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية يعد من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، وتعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعني إتمام سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.

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نتنياهو الشرطة الإسرائيلية الضفة الغربية شرطة الاحتلال

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