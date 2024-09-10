التحقيقات حول غرق طفل بالصف: قفز في النيل لينتشل كرة كان يلعب بها

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل غرقا في نهر النيل بالصف، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي للتعرف على سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات أن الجثة لطفل يدعي “يوسف ع”، يبلغ من العمر 11 عاما، وغرق أثناء لهوه بكرة قدم بجوار نهر النيل.



وافادت التحقيقات بأن الكرة سقطت في النهر، وأثناء محاولته استعادتها بالقفز في النيل، جرفه التيار ولم يتمكن من السباحة.

غرق طفل في الصف

كان مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، تلقى إخطارًا من مفتش مباحث الصف، العقيد محمد العشري، يفيد بمصرع طفل غرقًا.

على الفور، انتقل المقدم أحمد حسانين، رئيس مباحث الصف، إلى موقع الحادث،، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرير محضر بالواقعة.