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خارج الحدود

بالغة الخطورة، واشنطن تندد بتصريحات بوتين بشأن "حرب مع الناتو"

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

ندّدت واشنطن بتصريحات وصفها بأنها "بالغة الخطورة" أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا حين قال إن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أراض روسية، يعني أن "الناتو سيكون منخرطًا في حرب مع موسكو".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح لصحفيين إن "ذاك النوع من الخطابات بالغ الخطورة".

وجاءت تصريحات جان-بيار قبيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف روسية.

وكان بوتين، قال إنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن "دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا".

وقال بوتين في مقطع مصور نشره صحفي مقرب من الرئاسة الروسية عبر "تلغرام"، "إذا اتخذ هذا القرار، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعا مباشرا لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا".

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