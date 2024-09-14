عمالقة القراء، خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت 11 ربيع أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 5ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحجرات 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع / وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق.



52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد فتح الله وما تيسر من سورة الزمر 15ق.



17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق.



12:55 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة الروم 30ق.



14:10 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه النعماني وما تيسر من سورتى المائدة/ الأنعام 30ق.



14:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد أبو المعاطي / وما تيسر من سورة النساء 15ق.



15:46 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر 15 ق.



15: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة سبأ 10ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا / وما تيسر من سورتى الواقعة/ النازعات 36ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى النمل والنصر 44ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / زكى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 15ق.



02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ على نجم عساكر وما تيسر من سورة الإنسان 15ق.



03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسرمن سور إبراهيم والشمس والعلق 40ق.