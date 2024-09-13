أهلي جدة يتعادل مع النصر 1/1 بالدوري السعودي (صور)

تعادل فريق أهلي جدة مع نظيره النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وسجل فرانك كيسييه هدف فريق أهلي جدة أمام النصر في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ثم تعادل سلطان الغنام للنصر في الدقيقة 9+90.

تشكيل الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.