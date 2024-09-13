فرانك كيسييه يحرز الهدف الأول لـ أهلي جدة في مرمى النصر

سجل فرانك كيسييه الهدف الأول لصالح فريق أهلي جدة أمام النصر في الدقيقة 57 من المباراة التي تقام بينهما على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وتُقام مباراة النصر ضد الأهلي، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

تشكيل الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.