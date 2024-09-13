النصر يكرم رونالدو على هامش مباراة الفريق أمام أهلي جدة

حرص نادي النصر السعودي على تكريم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق على هامش مباراة النصر أمام أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقام الإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنادي النصر بتسليم رونالدو قميص الفريق ويحمل كلمة GOAT والرقم 900 وكلمة، احتفالا بوصول اللاعب للهدف رقم لـ 900 في مسيرته.

كما رفعت جماهير النصر "تيفو" حمل الرقم 900 مع صورة رونالدو، وكتبت عليه "الأبطال وحدهم من يحققون المجد".

وتعادل نادي النصر مع نظيره فريق أهلي جدة سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم في المباراة لكن لم ينجح أي منهما، خاصة وأن نادي النصر كان الأقرب لزيارة الشباك في أكثر من مناسبة لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

وأقيمت مباراة النصر ضد الأهلي، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.