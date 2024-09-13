السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يكرم رونالدو على هامش مباراة الفريق أمام أهلي جدة

النصر يكرم رونالدو
النصر يكرم رونالدو

حرص نادي النصر السعودي على تكريم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق على هامش مباراة النصر أمام أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقام الإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنادي النصر بتسليم رونالدو قميص الفريق ويحمل كلمة GOAT والرقم 900 وكلمة، احتفالا بوصول اللاعب للهدف رقم لـ 900 في مسيرته.

كما رفعت جماهير النصر "تيفو" حمل الرقم 900 مع صورة رونالدو، وكتبت عليه "الأبطال وحدهم من يحققون المجد".

وتعادل نادي النصر مع نظيره فريق أهلي جدة سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم في المباراة لكن لم ينجح أي منهما، خاصة وأن نادي النصر كان الأقرب لزيارة الشباك في أكثر من مناسبة لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح. 

وأقيمت مباراة النصر ضد الأهلي، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النصر السعودي كريستيانو رونالدو رونالدو الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين أهلي جدة

مواد متعلقة

الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين النصر وأهلي جدة

محرز يقود تشكيل أهلي جدة في مواجهة النصر بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

ads

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية