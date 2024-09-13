السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حرب القرن الأفريقي، إثيوبيا تسيطر على مطارات صومالية وتركيا تحرك صواريخ باليستية

الصومال، فيتو
الصومال، فيتو

تصاعدت حدة الأزمة السياسية والعسكرية بين الصومال وإثيوبيا، خلال الأسبوع الماضي، وكشفت وسائل إعلام صومالية الأربعاء الماضي، عن استيلاء القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية بمحافظة غدو بولاية جوبالاند جنوب البلاد بما في ذلك لوق ودولو وبارديري.

الجيش الإثيوبي يسيطر على مطارات في الصومال 

ووفق وكالة "الصومال الجديد"، جاء تحرك الجيش الإثيوبي للاستيلاء على المطارات الصومالية، بهدف إيقاف النقل الجوي المحتمل لقوات عسكرية خارجية إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تحل محل القوات الإثيوبية التي تدير عدة قواعد في ولايات جنوب الغرب وجوبالاند وهرشبيلي.

كما تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات بين حكومتي مقديشو وأديس أبابا، والتي نشأت بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي للوصول إلى البحر الأحمر.

وحسب صحيفة "الجارديان الصومالية"، فإن هذه المطارات تعد النقاط الوحيدة للوصول إلى المدن في إقليم غدو، حيث تسيطر حركة الشباب الجهادية على الطرق الرئيسية.

تركيا تنشئ موقعا لاختيار إطلاق الصواريخ الباليستية

من جهة أخرى، كشفت وكالة "بلومبرج" أن تركيا أجرت محادثات مع الصومال بشأن إنشاء موقع لاختبار إطلاق الصواريخ الباليستية، وميناء فضائي في البلاد.

 

وأوضحت وكالة بلومبرج، أن برنامج الصواريخ الباليستية التركي "يتطلب اختبارات بعيدة المدى"، وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي للصومال، على الطرف الشرقي من البر الرئيسي لأفريقيا، يعد مثاليًا لإطلاق الصواريخ في اتجاه المحيط الهندي.

 

تركيا 

وقالت بلومبرج، إن تركيا تعمل على تعزيز موطئ قدمها في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عام 2011"، إذ وافق حينها على تقديم المساعدة المالية لإحياء الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة إلى جانب الأمن.

وعلى صعيد التهديدات الأمنية التى تشهدها الصومال، أصدرت بلدية مقديشو حظرا على تشييد المباني الشاهقة بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، مشيرة إلى مخاوف أمنية، وتسعى القيود الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، إلى تعزيز سلامة الحركة الجوية في المناطق المحيطة بالمطار.

وذكر المسئولون أن الحظر يهدف إلى منع التهديدات المحتملة لسلامة الطيران، وخاصة مع الاستخدام المتزايد للمطار للرحلات التجارية والعسكرية.

أول رد من الصومال بشأن وجود قوات عسكرية مصرية على أراضيها

خبير لـ فيتو: توافق مصري تركي على التصدي لإثيوبيا ودعم الصومال

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