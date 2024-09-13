عمره عام ونصف، سقوط طفل في بيارة صرف صحي بالأقصر

لقي طفل مصرعه غرقا في بيارة صرف صحي داخل منزله بناحية البغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة.

مصرع طفل رضيع

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن تلقى بلاغا مصرع طفل يدعى «م.ا» يبلغ من العمر عام ونصف، إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي داخل منزله، بنجع الفاخورة بالبغدادي بدائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية».

وجرى انتشال جثة الطفل من البئر وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.