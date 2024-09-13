حريق بمبنى التضامن الاجتماعي بالأقصر إثر تطاير شرر اللهب من إدارة إسنا التعليمية (صور)

تطايرت ألسنة النيران المتصاعدة من حريق إدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، إلى مبنى إدارة التضامن الاجتماعي والتهمت عددا من الأوراق.

حريق مبنى التضامن الاجتماعي بالأقصر

وأكد مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر لـ«فيتو» أن مبنى إدارة التضامن الاجتماعى المجاور لمبنى إدارة إسنا التعليمية، نشب به حريق أعلى سطح المبنى، نتيجة تطاير شرر النيران، مما أسفر عن التهام مخلفات كرتون وأوراق قديمة.

وأوضح المصدر أن الحريق لم يسفر عن التهام الأجهزة الكهربائية، إنما كان محدودا في مبنى التضامن الاجتماعي، ونجحت الحماية المدنية من السيطرة عليه، كما قام المواطنين بسرعة إخماد بواسطة عبوات الإطفاء المتواجدة بالمبنى.

حريق إدارة إسنا التعليمية بالأقصر

وشهدت محافظة الأقصر، اليوم، نشوب حريق هائل في مبنى إدارة إسنا التعليمية بمحافظة الأقصر التهم إحدى غرفة الأسرة والمراتب والأخشاب الخاصة باستراحات المعلمين، وتمت السيطرة على الحريق.



كان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بوقوع حريق هائل في إدارة إسنا التعليمية دون وقوع إصابات أو أضرار في الأرواح البشرية، وتم الدفاع بـ 4 سيارات إطفاء، فيما تكثف وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسباب اندلاع الحريق