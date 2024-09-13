استعدادا للشرطة الكيني، جوميز يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك بفندق الإقامة

يُلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في التاسعة مساء اليوم الجمعة بفندق الإقامة في كينيا، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأتي المحاضرة لشرح التعليمات الفنية للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب في مباراة الغد أمام الشرطة الكيني.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه الختامي عصر اليوم على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.