الخميس 12 سبتمبر 2024
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انهيار جسر كارولا التاريخى فى مدينة دريسدن شرق ألمانيا (صور)

جسر كارولا، فيتو
جسر كارولا، فيتو

تعرض  جسر كارولا في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، لحالة انهيار جزئئ خلال الساعات الأولى لفجر اليوم، دون التسبب في وقوع إصابات، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ الألمانية.

انهيار جسر كارولا فى ألمانيا

وقال جهاز الإطفاء الألماني في مدينة دريسدن، إن جزءا بطول حوالى 100 متر من جسر كارولا، الذي يربط المدينة القديمة التاريخية في دريسدن بأجزاء أخرى من المدينة، سقط في نهر "إلبه" ولم تضح أسباب الانهيار حتى الآن.

جسر كارولا، فيتو

من جانبها قالت شرطة دريسدن، إنها فرضت كرودنا أمنيا حول المنطقة ومنعت حركة المرور في نهر إلبه، وطالبت السكان بالابتعاد عن موقع الجسر المنهار.

انهيار جسر كارولا يحمل تهديدات على حياة البشر

فيما الناطق باسم إدارة الإطفاء الألمانية بدريسدن مايكل كلاهر، في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زال هناك خطر جسيم على الحياة وخطر انهيار".

 

وكشف عن تحليق طائرات مسيرة فوق الجسر كارولا  المنهار لتصوير الأضرار.

 

يعد جسر كارولا أحد نقاط العبور الرئيسة لنهر "إلبه" في مدينة دريسدن. انتهى بناؤه عام 1971، ويحمل اسم زوجة الملك ألبرت ملك ساكسونيا والتي توفيت عام 1907.

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