الشرطة الألمانية تقتل رجلا هاجم 3 من أفرادها بسكين

قتلت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، رجلا قالت السلطات إنه هاجم ثلاثة من أفرادها بسكين بالقرب من محطة قطار في نورمبرج.

وقال المتحدث إن الرجل قتل في مكان الواقعة في جنوبي مدينة لاوف آن در بجنيتز، على الرغم من الإسعافات الأولية الفورية التي قدمت له.

شخص يهاجم الشرطة الألمانية بسكين

ووفقا للشرطة فإن المهاجم استهدف في البداية سيارة شرطة كانت تقوم بدورية.

وعندما خرج أفراد الشرطة الألمانية من السيارة بدأ في مهاجمتهم، وصرح المتحدث بأنه المهاجم استخدم سكينا أيضا، لافتا إلى أن أفراد الشرطة لم يصابوا بأذى.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن عدد الطلقات التي أطلقت أو من أطلق النار، أو مكان إصابة الرجل، كما لم تكشف عن هوية القتيل أو خلفية هجومه.

خروج محطة القطار عن الخدمة لبعض الوقت

وأكدت الشرطة الألمانية أنه لم يكن هناك أي خطر على الجمهور لكن محطة القطار ظلت خارج الخدمة لبعض الوقت في أعقاب إطلاق النار مباشرة.

وفي مقطع فيديو تم تصويره بهاتف محمول ونشر على الإنترنت، يمكن رؤية ثلاثة ضباط شرطة يحيطون برجل ملقى على الأرض، فيما وجهت ضابطة شرطة مسدسها نحوه.