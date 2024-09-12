تداول 27 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30418 طنا تشمل: 1246 طن كلينكر و2800 طن رمل و2250 طن مولاس و11417 طن يوريا و12705 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48816 طنا تشمل: 200 طن زيت طعام و7400 طن ذرة و1800 طن فول صويا و13000 طن سكر و3374 طن حديد و22158 طن قمح و884 طن خشب زان.

حركة الصادر من الحاويات



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1704 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 355 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3450 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107511 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201920 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 5950 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وطنطا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4897 حركة.