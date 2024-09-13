صحة البحيرة تنظم اليوم العلمي الأول لأطباء الجلدية بمستشفى إيتاي البارود

نظمت مستشفى إيتاي البارود المركزي بمحافظة البحيرة، قسم الجلدية لأول مرة، اليوم العلمي الأول لأطباء الجلدية، ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور وليد أبو غنيمة مدير المستشفى، والدكتور مدحت البهوتي وكيل المستشفى، والدكتور أسماء الصبحي رئيس قسم الجلدية بالمستشفى.

مؤتمر أطباء الجلدية بمستشفي إيتاي البارود، فيتو

وحاضر فيه نخبة من استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود وقد حضر اللقاء عدد كبير من أطباء الجلدية والأطفال من مستشفى إيتاي البارود.

وبدأ المؤتمر بسلسلة المحاضرات التي تم فيها استعراض عدد من الحالات التي تعاني من بعض الأمراض الجلدية لمناقشتها، وعرض طرق التشخيص والعلاج وقد اختتم اللقاء بتكريم الأطباء المحاضرين وشكرهم على ماقدموه اليوم من علم يٌنتفع به.

ويأتي ذلك في إطار أهمية التعليم والتدريب الطبي المستمر لجميع الفئات من العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور سامح عبد اللطيف وكيل المديرية.

مؤتمر أطباء الجلدية بمستشفى إيتاي البارود، فيتو

وفي إطار آخر، كثفت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمحافظة أعمالها بجميع الأماكن بالشوارع وأماكن تجمع القمامة، حيث تمت المكافحة بإدارة دمنهور منطقة الحبروك والشرقاوي، إدارة حوش عيسي شارع القضيب، إدارة شبراخيت عزبة أبو داوود وأبو حنا والجزار وأيضًا مجزر شبراخيت وسوق المواشي.



بالإضافة إلى إدارة ادكو شارع ممدوح عشرة ومنطقة العراقيات، إدارة كفر الدوار منطقة السويقة، إدارة كوم حمادة منطقة عزبة الرامي وعزبة الشوالي، إدارة الدلنجات محطة الصرف الخيري، إدارة كوم حمادة منطقة المصنع، إدارة المحمودية كفر الرحمانية.

ويتم مرور فريق إشراف ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بالمديرية على أعمال المكافحة على أكمل وجه بجميع الإدارات على مستوى المحافظة بشكل مستمر ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.