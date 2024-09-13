الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة البحيرة تنظم اليوم العلمي الأول لأطباء الجلدية بمستشفى إيتاي البارود

مؤتمر أطباء الجلدية
مؤتمر أطباء الجلدية بمستشفي إيتاي البارود، فيتو

نظمت مستشفى إيتاي البارود المركزي بمحافظة البحيرة، قسم الجلدية لأول مرة، اليوم العلمي الأول لأطباء الجلدية، ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور وليد أبو غنيمة مدير المستشفى، والدكتور مدحت البهوتي وكيل المستشفى، والدكتور أسماء الصبحي رئيس قسم الجلدية بالمستشفى.

مؤتمر أطباء الجلدية بمستشفي إيتاي البارود، فيتو 

وحاضر فيه نخبة من استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود وقد حضر اللقاء عدد كبير من أطباء الجلدية والأطفال من مستشفى إيتاي البارود.

وبدأ المؤتمر بسلسلة المحاضرات التي تم فيها استعراض عدد من الحالات التي تعاني من بعض الأمراض الجلدية لمناقشتها، وعرض طرق التشخيص والعلاج وقد اختتم اللقاء بتكريم الأطباء المحاضرين وشكرهم على ماقدموه اليوم من علم يٌنتفع به.


 

ويأتي ذلك في إطار أهمية التعليم والتدريب الطبي المستمر لجميع الفئات من العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور سامح عبد اللطيف وكيل المديرية.

مؤتمر أطباء الجلدية بمستشفى إيتاي البارود، فيتو 

وفي إطار آخر، كثفت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمحافظة أعمالها بجميع الأماكن بالشوارع وأماكن تجمع القمامة، حيث تمت المكافحة بإدارة دمنهور منطقة الحبروك والشرقاوي، إدارة حوش عيسي شارع القضيب، إدارة شبراخيت عزبة أبو داوود وأبو حنا والجزار وأيضًا مجزر شبراخيت وسوق المواشي.


 بالإضافة إلى إدارة ادكو شارع ممدوح عشرة ومنطقة العراقيات، إدارة كفر الدوار منطقة السويقة، إدارة كوم حمادة منطقة عزبة الرامي وعزبة الشوالي، إدارة الدلنجات محطة الصرف الخيري، إدارة كوم حمادة منطقة المصنع، إدارة المحمودية كفر الرحمانية.

 

ويتم مرور فريق إشراف ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بالمديرية على أعمال المكافحة على أكمل وجه بجميع الإدارات على مستوى المحافظة بشكل مستمر ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

txt

صحة البحيرة تكثف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض المعدية بالشوارع (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صحة البحيرة مستشفي ايتاي البارود إيتاى البارود محافظة البحيرة أطباء الجلدية

مواد متعلقة

تعليم البحيرة يتصدر المركز الأول لضمان الجودة والاعتماد للعام الرابع على التوالي

رياضة البحيرة تنفذ أولى معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية (صور)

محافظ البحيرة تحيل الفريق المشرف على قسم الغسيل الكلوي بأورام دمنهور للتحقيق

محافظ البحيرة تتفقد أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بالمكتبة العامة بدمنهور

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للمرحلة الثالثة للتنسيق

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

متعفنة وبها طلق ناري بالصدر، تفاصيل معاينة جثة عثر عليها بالطالبية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية