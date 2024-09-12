الكشف على 2032 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية كوم القناطر بالبحيرة (صور)

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية كوم القناطر بأبوحمص أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن فاعلية ( أنت الحياة).

حيث تم الكشف خلالها على ٢٠٣٢ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية متخصصة ويأتي ذلك ضمن مبادرة حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادة الباطنة ٤٠٨ - عيادة الأطفال ٣٢٧ - الجراحة ٢٠٩ - النساء ٩٩ - تنظيم الأسرة ٢٤ - العظام ٣٥٤ - الجلدية ٢٧١- الرمد ٢٦٠ ).

الكشف على 2032 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية كوم القناطر بالبحيرة، فيتو

وذلك بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.



ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

الكشف على 2032 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية كوم القناطر بالبحيرة، فيتو





وايضًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.