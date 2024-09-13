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صحة البحيرة تكثف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض المعدية بالشوارع (صور)

تكثيف أعمال المكافحة
تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بالبحيرة، فيتو

 كثفت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة أعمالها بجميع الأماكن على مستوى المحافظة بالشوارع وأماكن تجمع القمامة، حيث تمت المكافحة بإدارة دمنهور منطقة الحبروك والشرقاوي، إدارة حوش عيسي شارع القضيب، إدارة شبراخيت عزبة أبو داوود وأبو حنا والجزار وأيضًا مجزر شبراخيت وسوق المواشي.

تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بمحافظة البحيرة، فيتو 
تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بمحافظة البحيرة، فيتو 


 بالإضافة إلى إدارة ادكو شارع ممدوح عشرة ومنطقة العراقيات، إدارة كفر الدوار منطقة السويقة، إدارة كوم حمادة منطقة عزبة الرامي وعزبة الشوالي، إدارة الدلنجات محطة الصرف الخيري، إدارة كوم حمادة منطقة المصنع، إدارة المحمودية كفر الرحمانية.

ويتم مرور فريق إشراف ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بالمديرية على أعمال المكافحة على أكمل وجه بجميع الإدارات على مستوى المحافظة بشكل مستمر ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بمحافظة البحيرة، فيتو 

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