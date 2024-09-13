الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حُزين والفرماوى يتفقدان مركزى شباب سنديون وقها بالقليوبية

رياضة القليوبية،
رياضة القليوبية، فيتو

 استقبل الدكتور وليد فرماوى  مدير عام  الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور سيد حُزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب،  مساء اليوم الجمعة.

ورافق  حُزين والفرماوى فى جولتهما للمتابعة الدورية، الدكتور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، خالد الحديدى اخصائى الإدارة العامة لمراكز الشباب بالوزارة.

كرة اليد، موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا في ربع نهائي أفريقيا

وزير الرى يلتقى محافظ القليوبية ويوجه بحل مشكلات المزارعين

ووزارة الشباب والرياضة

بدأت الجولة بمتابعة مركز شباب سنديون، حيث تم  تفقد حمام السباحة النصف  أولمبي وملعب كرة القدم القانونى بالمركز اعقبها تفقد  الأعمال الانشائية لفرع البنك   الأهلي بمركز شباب سنديون  والذى تم إنشاؤه من خلال مذكرة التفاهم والبروتوكول بين البنك الأهلي ووزارة الشباب والرياضة  فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  وأوصى الدكتور سيد حزين بسرعة الانتهاء من اللمسات والاعمال الأخيرة وانهاء التراخيص اللازمة تمهيدا لافتتاح والتشغيل الفعلي، كما شدد على تلافي بعض الملاحظات بحمام السباحة وضرورة تطوير مدخل المركز وطرح بعض المساحات للاستثمار.

ومن مركز شباب سنديون بإدارة قليوب، توجها  حُزين والفرماوي الى مركز شباب قها ادارة طوخ حيث تم تفقد المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع  بالمركز والتى تشمل محلات تجارية على دورين بسور المركز، وقاعات افراح وحمام سباحة نصف أولمبي  ، بالإضافة للملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب قها،  وأشار الدكتور سيد حزين بضرورة طرح قاعة الأفراح للاستثمار، واتخاذ الإجراءات اللازم لتطوير ملعب كرة القدم.

وتأتى تلك الزيارة التفقدية بهدف التعرف على المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والعمل على حلها، بالإضافة لتفقد المنشآت والمشروعات الاستثمارية والإمكانات المتوفرة  لدى مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة الدورية لكافة الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

جالسا على الحصيرة، وزير الري يلتقي مزارعي القليوبية لتقييم الموسم الصيفي

وزير الرى يلتقى محافظ القليوبية ويوجه بحل مشكلات المزارعين

محافظ القليوبية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي

محافظ القليوبية يبحث مع نائب رئيس "الأزهر" توفير بيئة جامعية آمنة للطالبات

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للمرحلة الثالثة للتنسيق

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

متعفنة وبها طلق ناري بالصدر، تفاصيل معاينة جثة عثر عليها بالطالبية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية