حُزين والفرماوى يتفقدان مركزى شباب سنديون وقها بالقليوبية

استقبل الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور سيد حُزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، مساء اليوم الجمعة.

ورافق حُزين والفرماوى فى جولتهما للمتابعة الدورية، الدكتور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، خالد الحديدى اخصائى الإدارة العامة لمراكز الشباب بالوزارة.

ووزارة الشباب والرياضة

بدأت الجولة بمتابعة مركز شباب سنديون، حيث تم تفقد حمام السباحة النصف أولمبي وملعب كرة القدم القانونى بالمركز اعقبها تفقد الأعمال الانشائية لفرع البنك الأهلي بمركز شباب سنديون والذى تم إنشاؤه من خلال مذكرة التفاهم والبروتوكول بين البنك الأهلي ووزارة الشباب والرياضة فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأوصى الدكتور سيد حزين بسرعة الانتهاء من اللمسات والاعمال الأخيرة وانهاء التراخيص اللازمة تمهيدا لافتتاح والتشغيل الفعلي، كما شدد على تلافي بعض الملاحظات بحمام السباحة وضرورة تطوير مدخل المركز وطرح بعض المساحات للاستثمار.

ومن مركز شباب سنديون بإدارة قليوب، توجها حُزين والفرماوي الى مركز شباب قها ادارة طوخ حيث تم تفقد المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع بالمركز والتى تشمل محلات تجارية على دورين بسور المركز، وقاعات افراح وحمام سباحة نصف أولمبي ، بالإضافة للملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب قها، وأشار الدكتور سيد حزين بضرورة طرح قاعة الأفراح للاستثمار، واتخاذ الإجراءات اللازم لتطوير ملعب كرة القدم.

وتأتى تلك الزيارة التفقدية بهدف التعرف على المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والعمل على حلها، بالإضافة لتفقد المنشآت والمشروعات الاستثمارية والإمكانات المتوفرة لدى مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة الدورية لكافة الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية.

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