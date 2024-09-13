الجمعة 13 سبتمبر 2024
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الصور الأولى لحريق إدارة إسنا التعليمية في الأقصر

حريق إدارة إسنا التعليمية
حريق إدارة إسنا التعليمية في الأقصر

حصلت بوابة «فيتو» على الصور الأولى للحريق الهائل الذي اندلع داخل مبنى إدارة إسنا للتربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

حريق إدارة إسنا التعليمية 


وأكد مصدر لـ «فيتو» أن الحريق نشب في أحد غرف مباني التربية والتعليم بإدارة إسنا، وأسفر عن التهام بعض الأخشاب، والأسرة، والمراتب، الخاصة باستراحات المعلمين.

وتلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بورود بلاغ للنجدة عن نشوب حريق هائل في مبنى إدارة إسنا التعليمية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.


تواصل وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحريق، وأسباب وقوعه،وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

و نجحت الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على الحريق بإدارة إسنا التعليمية، بواسطة 4 سيارات إطفاء، فيما تواصل عمليات التبريد لآثار الحريق.

 

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