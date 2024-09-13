اندلاع حريق في مبنى إدارة إسنا التعليمية بمحافظة الأقصر
وقع حريق هائل في مبنى إدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، منذ قليل، اليوم الجمعة.
تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في إدارة إسنا التعليمية بوسط مدينة إسنا، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية حتى الآن.
وعززت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية المتخذة، تواصل الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.
وشكلت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر فريقا للبحث عن أسباب اندلاع الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
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