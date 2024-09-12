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وفد من السفارة المصرية في رواندا يزور بعثة نادي بيراميدز

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز

زار وفد من السفارة المصرية في رواندا، بعثة نادي بيراميدز لدعم الفريق في أول تدريباته بالعاصمة كيجالي قبل مواجهة الجيش الرواندي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، ورئيس البعثة، السيد محمد سمير مستشار السفارة المصرية في كيجالي والقائم بأعمال السفير، والذي زار البعثة بتكليف من السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا في ظل وجودها خارج الدولة في رحلة عمل، وفي حضور العقيد أركان حرب أحمد عمارة الملحق العسكري، وأكدوا دعم السفارة للفريق وتوفير كل شيء من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وكانت السفيرة مادونا مجدي قنصل مصر في رواندا ووفد من السفارة في استقبال بعثة بيراميدز في مطار كيجالي لإنهاء كافة إجراءات دخول البعثة.

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