بيراميدز يخوض مرانه الأول في رواندا استعدادا لمباراة الجيش بدوري أبطال أفريقيا

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في رواندا استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراه بيرامبدز والجيش الرواندي

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجرى المران على الملعب الفرعي لاستاد أماهورو في مدينة كيجالي عاصمة رواندا، واستمر لقرابة الساعتين، حيث اشتمل على العديد من الوحدات الفنية والخططية التي نفذها اللاعبون، فيما خضع محمد حمدي لبرنامج تأهيلي خاص في ظل مشاركته في مباراتي منتخب مصر لتجهيزه للقاء الجيش الرواندي.

فيما يشارك الثنائي فيستون ماييلي وبلاتي توريه في التدريب الأخير الذي سيقام غدا في السابعة مساء على ملعب أماهورو الرئيسي بعد وصولهما إلى كيجالي مساء الخميس.

بيرامبدز بطالب بدقيقة حداد علي روح ايهاب جلال

تقدمت بعثة نادي بيراميدز في رواندا برئاسة المهندس ممدوح عيد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل السماح بارتداء فريق الكرة شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال، خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وطلب النادي في خطاب رسمي من الكاف السماح بالوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات الحداد السوداء على روح المدير الفني السابق للنادي إيهاب جلال والذي وافته المنية بالأمس، حيث ينتظر النادي رد الكاف على طلبه