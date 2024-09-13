الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جدل كبير بعد سحب الميدالية الأولمبية من لاعبة الجمباز الأمريكية جوردان تشيليز‎

لاعبة الجمباز الأمريكية
لاعبة الجمباز الأمريكية جوردان تشيليز، فيتو

عبرت لاعبة الجمباز الأمريكية جوردان تشيليز، عن حزنها الشديد بعد سحب الميدالية البرونزية التي حصلت عليها في أولمبياد باريس 2024 -بسبب خطأ فني.

وقالت لصحيفة “واشنطن بوست”: "كان أكبر شيء تم أخذه مني".

 وتابعت: “لقد كان الاعتراف بمن كنت ليس فقط رياضتي، بل شخصيتي، مثل الشخص الذي أنا عليه”.

بدأت القصة عندما وقفت تشيليز بفخر على المنصة وهي تحمل ميدالية برونزية ملفوفة حول عنقها، ثم اتخذت منعطفًا مدمرًا عندما تم تجريدها من الميدالية لأن استئناف مدربها على تسجيل النقاط تم تقديمه متأخرًا للغاية، واستمرت المعركة مع استمرار اتحاد الجمباز الأمريكي في القتال من أجل استعادة تشيليز للميدالية.

وخلال نهائيات الجمباز النسائي في الخامس من أغسطس، احتلت تشيليز صاحبة، الـ23 عامًا، المركز الخامس في البداية. لكن مدربها اعترض على تقييم الحكام لروتين تشيليز، وعندما أعطوها تصنيف صعوبة أعلى وردوا على نتيجتها، وارتقت إلى المركز الثالث، وكل هذا حدث في غضون ثوانٍ.

وعندما حصلت على الميدالية البرونزية في لوحة المتصدرين، بدأت تشيليز في الصراخ والقفز من الفرح.

وأبدت الأمريكية سعادتها الغامرة قائلة «عندما نجحت في ذلك، كنت فخورًا جدًا بنفسي»، هكذا صرحت تشيليز في ذلك الوقت.

وفي الأيام التي تلت المنافسة، استأنفت الرومانية، آنا باربوسو، لاعبة الجمباز التي احتلت المركز الثالث في الأصل، والاتحاد الروماني، قرار تغيير النتيجة أمام محكمة التحكيم الرياضية، التي قضت بأن الأمريكيين تقدموا باستئناف بعد أربع ثوانٍ من انتهاء المهلة المحددة بدقيقة واحدة، ومنحت باربوسو الميدالية البرونزية.

وأمرت اللجنة الأولمبية الدولية تشيليز بإعادة ميداليتها.

وفي 15 أغسطس، وصف تشيليز القرار بأنه «مدمرة وغير عادل» في منشور على موقع إنستجرام.

وقالت الأمريكية للجمهور بعد الواقعة إن خسارة الميدالية لم تكن عادلة، وإنها قدمت آداءا يستحق الفخر.

وفي جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة التحكيم الرياضية في 14 أغسطس/آب والتي أدت إلى القرار الذي كلف تشيليز الميدالية، لم يعترض اتحاد الجمباز الأميركي ومدرب تشيليز على تأكيد الاتحاد الروماني بأنهم فاتتهم الموعد النهائي المحدد بدقيقة واحدة.

قالت تشيليز لمجلة «فوربس» إن رفضها لما وصفته بأنه قضية عادلة جعلها تشعر وكأنها تعيش في عام 2018 عندما كان يدربها شخص كان مسيئًا عاطفيًا ولفظيًا.

وأضافت أنها في ذلك الوقت لم تستطع التحدث بصراحة وإذا فعلت فلن يسمعها أحد.

ونتيجة لذلك، فقدت تشيليز حبها للجمباز، واستغرق الأمر سنوات لاستعادته، كما قالت.

في عام 2019، انتقلت إلى سبرينغ بولاية تكساس، حيث ساعدها مدربها وزملاؤها الجدد في الفريق – بما في ذلك بطلة العالم والأولمبياد المتكررة سيمون بيلز – في اكتشاف ذاتها.

وحصلت على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 كجزء من فريق السيدات الأمريكي.

ثم جاءت فضيحة الميدالية البرونزية، عندما فقدت شيئًا شعرت أنه حقها.

وقالت إن أحد الأشياء التي كانت مؤلمة بشكل خاص هي التعليقات العنصرية التي أدلى بها الناس على الإنترنت في أعقاب ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللجنة الأولمبية الدولية لاعبة الجمباز الأمريكية جوردان تشيليز الميدالية البرونزية اولمبياد باريس 2024 صحيفة “واشنطن بوست اتحاد الجمباز الأمريكي

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

إيقاف تشغيل هذه القطارات بدءا من الأحد المقبل

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية