الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تفجر عبوة ناسفة بـ آلية عسكرية لجيش الاحتلال

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت  كتيبة طوباس التابعة لـسرايا القدس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن مواصلة التصدي لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال المختلفة.

سرايا القدس تفجر جيب لقوات الاحتلال 

وقالت  كتيبة طوباس في بيانها الصادر اليوم: "إنها  فجرت عبوة معدة مسبقا في جيب عسكري إسرائيلي وحققنا إصابة مباشرة".

ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، 3 من مقاتليها استشهدوا  في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء تصديهم لاقتحام طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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جيش الاحتلال ينشر القناصة على أسطح المباني بمدينة طوباس

 

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سرايا القدس قوات الاحتلال كتيبة طوباس حركة الجهاد

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