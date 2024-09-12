سرايا القدس تفجر عبوة ناسفة بـ آلية عسكرية لجيش الاحتلال

أعلنت كتيبة طوباس التابعة لـسرايا القدس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن مواصلة التصدي لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال المختلفة.

سرايا القدس تفجر جيب لقوات الاحتلال

وقالت كتيبة طوباس في بيانها الصادر اليوم: "إنها فجرت عبوة معدة مسبقا في جيب عسكري إسرائيلي وحققنا إصابة مباشرة".

ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء تصديهم لاقتحام طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.