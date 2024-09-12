الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

باحث سياسي يكشف سر استقالة قادة الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

قال الدكتور خليل تفكجي، الكاتب والباحث السياسي: إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير يحاول الدخول على صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، وبدأ صراعا معها حين سلح المستوطنين في الضفة الغربية، الذين أصبحوا يشكلون دولة خاصة بهم دون قانون شرعي يحكمهم، وعلى هذا الأساس اندلعت موجة من الاستقالات في جهاز الشرطة الإسرائيلي.

تضارب الصلاحيات بين أجهزة الأمن الإسرائيلي

وأضاف «تفكجي» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعتبر أن القانون الإسرائيلي هو الذي يسري على الضفة الغربية وتم تعيين «هلل روت» في الإدارة المدنية، أدى إلى وجود قانونين داخل الضفة أحدهم عسكري وآخر مدني، وهو ما خلق تضارب في الصلاحيات بين أجهزة الأمن الإسرائيلي، وأدت في النهاية إلى تهميش دور الشرطة الإسرائيلية مما دفع عديد من قيادات الشرطة إلى الاستقالة.

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تشكيل ميلشيات مسلحة من المستوطنين

وأوضح الباحث السياسي، أن بن غفير بدأ في تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين بالضفة الغربية لقمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وهو ما قد ينجم عنه تفجير للوضع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن كل المسئولين الأمنيين الإسرائيليين باتوا يدركون ذلك ولكن بن جفير يسعى إلى إشعال النار في الضفة ليجد ذريعة للسيطرة عليها.

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