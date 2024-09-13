8 مخاطر صحية لتناول الصودا الدايت

على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية والسكر، إلا أن الصودا الدايت ليس لها قيمة غذائية، كما تحتوي على محليات صناعية مرتبطة بتأثيرات صحية ضارة.

قد تبدو الصودا الدايت بديلًا صحيًا ومنعشًا للـمشروبات الغازية السكرية، ولكن فى الحقيقة فهي ضارة، خاصة إذا كان الشخص يشرب عدة حصص يوميًا.

التأثير على صحة الأمعاء

قد تؤثر المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجتمع البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

وفقًا للأبحاث، يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب الصحة، بما في ذلك وظيفة المناعة، وامتصاص العناصر الغذائية، وصحة القلب، والمزيد.

الأسبارتام هو أحد المحليات غير الغذائية الأكثر شيوعًا في الصودا الدايت، وجدت إحدى الدراسات المختبرية أنه يقلل من إنتاج حمض إيزوبيوتريك، وهو نوع من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

وتلعب الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة دورًا في الوقاية من الأمراض الالتهابية وتنظيم وزن الجسم.

تآكل مينا الأسنان

على الرغم من أن الصودا الدايت لا تحتوي على سكر مثل الصودا العادية، إلا أنها لا تزال شديدة الحموضة.

وجدت إحدى الدراسات أن الصودا العادية والصودا الغذائية أثرت بشكل كبير على خشونة سطح مينا الأسنان، مما يشير إلى أن كليهما يمكن أن يساهم في تآكل الأسنان.

تشير دراسة أخرى إلى أن المشروبات الغذائية تزيد من خطر تآكل الأسنان لدى البالغين.

الصداع

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يسبب شرب حصص متعددة من الصودا الدايت يوميًا الصداع، قد يكون هذا بسبب بعض المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت، مثل الأسبارتام.

لاحظت إحدى المراجعات أن الأسبارتام تسبب في أعراض مثل الصداع والصداع النصفي لدى أولئك الذين تناولوا حبوب الأسبارتام، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات عصبية أو نفسية.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الكافيين، الموجود في بعض الصودا الدايت، يمكن أن يسبب الصداع لنسبة صغيرة من الناس.

يقلل من كثافة العظام

تحتوي الصودا الدايت على العديد من المركبات التي قد تؤثر سلبًا على صحة العظام وتؤدي إلى فقدان العظام.

ووجدت إحدى الدراسات أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام، ووجدت دراسة أخرى أن الإفراط في استهلاك حمض الفوسفوريك يمكن أن يؤدي إلى نفس الشيء.

تزيد من خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية

وجدت إحدى الدراسات أن تناول المحليات الصناعية البديلة بانتظام، والتي توجد في الصودا الدايت، يرتبط بخطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية، ويتضمن ذلك عدم تحمل الجلوكوز ومرض السكري من النوع 2.

وكشفت دراسة أخرى أن استهلاك هذه المحليات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب إذا تركت دون علاج.

تزيد من الرغبة في تناول السكر

تشير بعض الأبحاث إلى أن المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت قد يكون لها نفس التأثير على مسار مكافأة الطعام في الدماغ مثل السكر العادي، ووجدت إحدى الدراسات أنها يمكن أن تجعل الطعام أكثر مذاقًا، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الجوع وتناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المحليات الصناعية أحلى بشكل ملحوظ من السكر العادي، فقد اقترح الباحثون أنها قد تزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر والاعتماد عليه، مما يجعل من الصعب جدًا تقليل التناول له.

زيادة الوزن

وجد العلماء نتائج متباينة حول ما إذا كان شرب الصودا الدايت مرتبطًا بزيادة الوزن.

وجدت إحدى الدراسات أن الاستهلاك المعتاد للصودا الدايت لفترة طويلة مرتبط بزيادة دهون الجسم، بما في ذلك الدهون الحشوية، كما ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

مرض السكري من النوع 2

على الرغم من أن الصودا الدايت لا تحتوي على أي سعرات حرارية أو كربوهيدرات، فقد وجدت بعض الأبحاث أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

في دراسة أخرى، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين استخدموا المُحليات الصناعية كانوا أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين.