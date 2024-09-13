اتحاد كرة اليد يتراجع عن قرار الانسحاب من بطولة أفريقيا للسيدات

كرة اليد، تراجع مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، عن قرار الانسحاب من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكونغو الديمقراطية.

وعلمت “فيتو”، أن محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد قرر التراجع عن قرار الانسحاب من البطولة، بعد تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

وسيطرت حالة من الغضب على لاعبات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بإلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات والاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وكشفت لوجين أسامة لاعبة المنتخب الوطني، أن قرار حل المنتخب جاء بشكل مفاجئ وأن مجلس الإدارة لم يتواصل مع اللاعبات أو الجهاز الفني حتى الآن.