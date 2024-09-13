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رياضة

اتحاد كرة اليد يكشف أسباب إلغاء معسكر منتخب السيدات

منتخب كرة اليد سيدات،
منتخب كرة اليد سيدات، فيتو

كرة اليد، كشف مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين، كواليس قرار إلغاء معسكر منتخب السيدات الذي كان مقاما بالمركز الأولمبي في المعادي، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصدر داخل الاتحاد، إن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية لأكثر من سبب أبرزها عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الكونغو الديمقراطية، وهو ما قد يهدد سلامة المنتخب هناك.

وأوضح المصدر، أن الكونغو الديمقراطية تشهد انتشارا ملحوظا لوباء جدري القرود، وأن الحفاظ على سلامة اللاعبات مقدما على أي اعتبارات أخرى، وهو ما دفع الاتحاد لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في بطولة أفريقيا.

وتابع: “عدم المشاركة في بطولة أفريقيا يعني عدم الحاجة لوجود المعسكر في الوقت الحالي، وسيتم تجميع اللاعبات مجددا قبل أول ارتباط قاري أو دولي للمنتخب”.

وكشف المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد وضع استراتيجية جديدة لكرة اليد النسائية في مصر، وقد يتم الاستعانة بمدير فني أجنبي على مستوى مميز يتولى مهمة بناء أجيال جديدة تستطيع الوقوف على منصات التتويج في كافة المحافل القارية والعالمية.

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