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الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

الهلال الاحمر السعودي،
الهلال الاحمر السعودي، فيتو

تمكنت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، وبسرعة استجابة لم تتجاوز 4 دقائق، من إنقاذ حياة المواطن الإندونيسي معمر في منطقة المساء بعد أن فقد وعيه وتوقف قلبه.

إنقاذ معتمر إندونيسي توقف قلبة  في مكة 

وقالت الوكالة إن بلاغًا ورد صباح اليوم من مركز القيادة والتحكم والإبعاد الطبي بوجود حاج فاقدًا للوعي. 

وعلى الفور تم تحويل البلاغ لفرق الطوارئ بـ المسجد الحرام بمكة، بأن الحاج في الخمسينيات من عمره وكان فاقدًا للوعي وغير قادر على التنفس.


وأكدت الهيئة أن فريق الطوارئ أجرى إنعاشا للقلب والرئتين بجهاز الصدمات الكهربائية حتى عاد نبض المريض، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أجياد للطوارئ لاستكمال العلاج تحت إشراف طبي.

يُشار إلى أن تدخل المواطنين الذين تواجدوا في مكان الحادث واستخدموا جهاز تنظيم ضربات القلب (درهم) المتوفر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة كان حاسمًا في إنقاذ حياة الحاج، نظرًا لأهمية هذه الأجهزة رقم 15، وهي الأجهزة الموزعة تم تسليط الضوء على مواقع مختلفة في المسجد الحرام بحيث تكون متاحة بشكل فوري وسريع في حالات الطوارئ قبل وصول فرق الإنقاذ المتخصصة.

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