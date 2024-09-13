موقع تنسيق الجامعات يواصل تسجيل الرغبات، انطلاق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني غدا، ومد التقديم لطلاب الشهادات المعادلة حتى الأربعاء المقبل

تنسيق الجامعات 2024، يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث اختتم موقع التنسيق استقبال تسجيل رغبات طلاب الدبلومات والشهادات الفنية ، ومن المقرر انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة غدا السبت.

أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق 14/9/2024 حتى يوم الإثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

العدد المقدر لهؤلاء الطلاب كالتالي:

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

الإجمالي: 86200

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

موقف طلاب الدور الثاني من كليات القمة

وقال مكتب التنسيق، إنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة الدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب فى الثانوية العامة والحد الادنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.



ويتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2024 وخاصة الـ IG وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.

التعليم العالي: مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية

كما وجه الدكتور أيمن عاشور باستمرار العمل بمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس، وفرعي مكتب التنسيق بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتقدم بأوراقهم لمكاتب التنسيق.

آخر موعد لطلاب الشهادات الأجنبية لتسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

وأوضح مكتب التنسيق أنه بعد مد مرحلة التقديم لطلاب الشهادات المعادلة، فإنه من المقرر أن يتم إتاحة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق حتي يوم الأربعاء المقبل.

آخر موعد لطلاب الشهادات العربية لتسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

وأعلن موقع تنسيق الجامعات علي أن آخر موعد لتسجيل طلاب الشهادات العربية علي الموقع غدا السبت.

خطوات على طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اتباعها لتسجيل بياناتهم ورغباتهم

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية، ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، حيث يمثل هذين الرقمين ضمانًا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضًا في التعرف علي نتيجة الترشيح.

5- بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول علي رقم الدخول والرقم السري يقوم الطالب بالدخول علي الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها، ومن ثم احتساب المجموع الاعتباري للطالب، بعد ذلك يتوجه الطالب إلى رابط سداد إلكتروني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني يمكنه من دفع ثمن دليل القبول وباقي الأوراق، سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

6- على الطالب تحري الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكتروني وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات، ولن يكون متاحا له التعديل في هذه البيانات في حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل إتمام عملية تسجيل هذه البيانات.

7- بمجرد تسجيل الطالب رغباته، وإصدار استمارة الرغبات وإيصال التسجيل يكون الطالب المتقدم قد حصل علي الخدمة المدفوعة.

8- يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

9- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام بتسجيله.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، ختام تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية

واختتم أمس الخميس موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، حيث تم إتاحة تسجيل الرغبات في الفترة من الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى اليوم الخميس الموافق 12/9/2024.