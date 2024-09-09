تنسيق المرحلة الثالثة، قائمة بـ 100 معمل في الجامعات لتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2024، أعلن موقع تنسيق الجامعات موعد انطلاق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من غد الثلاثاء الموافق 10-9-2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.

100 معمل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك نحو 100 معمل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق.

وجاءت قائمة المعامل المتاح استخدامها بالجامعات الحكومية على النحو التالي:

جامعة القاهرة:

الهندسة.

الزراعة.

كلية الدراسات الإحصائية.

جامعة عين شمس:

مبنى جنيدي بكلية الحاسبات والمعلومات.

معمل كلية الآداب داخل الحرم (الخليفة المأمون).

المبنى الأدبي (الدور الرابع) بكلية البنات في (مصر الجديدة - شارع أسماء فهمي).

كلية الهندسة (العباسية).

كلية الزراعة.

جامعة المنصورة: وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات – المدينة الجامعية بجيهان (بوابة الجلاء).

كلية التربية الحرم الجامعي.

جامعة كفر الشيخ:

معامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية.

جامعة قناة السويس:

مركز تطوير التعليم الجامعي - الجامعة الجديدة - الطريق الدائري - الكيلو ٤.٥.

جامعة جنوب الوادي:

معمل قاعة المؤتمرات (ب).

معمل تكنولوجيا المعلومات (مدرجات كلية الآداب).

معمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

جامعة مدينة السادات:

مكتب التنسيق بجامعة مدينة السادات - مبنى الـ ٢٢ عمارة بالمنطقة الرابعة - الدور الأرضي - بجوار كلية التربية الرياضية والمدينة الجامعية (الزهراء).

جامعة طنطا:

معمل كلية الصيدلة - مبنى كلية الصيدلة.

معامل نوادي تكنولوجيا المعلومات بمبنى المكتبة المركزية.

جامعة بني سويف:

معمل الحاسب الالى بكلية الإعلام.

معمل كلية الآداب.

معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشرق النيل.

جامعة بنها:

معمل كلية التجارة.

معمل كلية الزراعة بمشتهر.

معمل كلية الآداب.

جامعة الفيوم:

معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة.

معمل الحاسب الآلى بكلية الزراعة.

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

معمل الحاسب الالي بكلية السياحة والفنادق.

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات.

جامعة بورسعيد:

معامل كلية التربية النوعية - مدينة بورسعيد.

معامل كلية الهندسة - مدينة بورفؤاد.

جامعة أسيوط:

معمل الحاسب الآلى بكلية الآداب

معمل الحاسب الآلى بقطاع (۱) بالمدن الجامعية قطاع الوفود.

جامعة مطروح:

معمل الحاسبات بكلية التربية.

جامعة المنوفية:

معامل كلية الذكاء الاصطناعي الدور ٧ بمجمع الكليات بشبين الكوم.

جامعة العريش:

معامل الحاسب الآلي بمبنى الاختبارات الإلكترونية "الدور الأول".

جامعة سوهاج:

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب - مبنى كلية الطب.

معمل مبنى كلية الطب الإداري - مقر الجامعة القديم.

معمل نادي تكنولوجيا المعلومات (المعمل التجاري) - مدرجات كلية التجارة بمقر الجامعة القديم.

جامعة دمياط:

معمل ۲۰۸ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

معمل ۲۰۹ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي.

جامعة الأقصر:

معمل كلية الحاسبات والمعلومات.

معمل كلية الفنون الجميلة.

معمل كلية السياحة والفنادق.

جامعة الإسكندرية:

الآداب.

السياحة والفنادق.

علوم (محرم بك).

المدينة الجامعية "طالبات".

الهندسة.

التربية الرياضية "بنين" أبي قير.

التربية.

جامعة الوادي الجديد:

معمل التنسيق بالمبني الإداري بالجامعة - إدارة الجامعة بجوار مرور الخارجة.

جامعة المنيا:

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي.

معمل المدينة الجامعية "بنين".

جامعة السويس:

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة.

جامعة أسوان:

معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري.

جامعة دمنهور:

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالأبعادية.

معمل كلية العلوم.

معمل كلية التربية.

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي.

جامعة حلوان:

المعمل المركزي حرم الجامعة.

معمل كلية الهندسة بالمطرية.

معمل كلية الهندسة بحلوان.

معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

جامعة الزقازيق:

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة.





خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.



الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.



إدخال رقم الجلوس والرقم السري.



تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.



الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.



ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.



يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.



ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

إرشادات هامة خلال تسجيل الرغبات

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وكانت مرحلة تقليل الاغتراب قد بدأت في الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 ولمدة سبعة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 4/9/2024.

ويمكن الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الرابط التالي



و تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

وأوضحت الوزارة بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.