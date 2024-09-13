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تنسيق المرحلة الثالثة 2024، موقف طلاب الدور الثاني من كليات القمة

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق 14/9/2024 حتى يوم الإثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.
 

 العدد المقدر لهؤلاء الطلاب كالتالي:

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

الإجمالي: 86200

 

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

موقف طلاب الدور الثاني من كليات القمة 

وقال مكتب التنسيق، إنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة الدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.


وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 
 

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