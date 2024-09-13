وقوع قتلى وجرحى، حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف بالأسلحة المناسبة موقع بركة ريشا ما أدى إلى احتراق آلية ووقوع قتلى وجرحى.
وفي وقت سابق، ذكر حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف بالصواريخ موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة.
حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
وجاء في بيان حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالصواريخ، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، في تقرير لها، عن العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي ماروم كوبي قوله:إذا لم تكن هناك صفقة، فلا خيار سوى الحرب في الشمال.
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