الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب يتهم بايدن بتعطيل حل النزاع الروسي الأوكراني

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مرة أخرى الرئيس جو بايدن لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا ضروريًا لحل النزاع في أوكرانيا.

قال ترامب مخاطبًا تجمعًا لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظن أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظًا في فراشه ليلًا يتقلب مرارًا وتكرارًا ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسًا، سأسوي هذه المسألة".

وفي وقت سابق، قال حليف ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، إن خطة الرئيس السابق لحل الصراع الأوكراني قد تشمل نزع السلاح على خط ترسيم الحدود بين البلدين وتزويد موسكو بضمانات بعدم منح كييف عضوية الناتو.

بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال الرئيس بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يضربون المدنيين أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكن روسيا لن تتحدث في هذه المرحلة مع أوكرانيا.

وفي سبتمبر، قال بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي إنه إذا كانت أوكرانيا لديها رغبة في التفاوض، فإن روسيا لن ترفضها، ولكن مثل هذه المفاوضات ستعقد على أساس الاتفاقيات المسجلة في إسطنبول.

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