البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الجمعة 13-9-2024

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 3900 جنيه للعرض ونحو 3856 جنيها للطلب.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

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وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

مؤشرات الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3900 جنيه للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3856 جنيها للطلب.

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ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.