سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من مقاتليها بالضفة الغربية
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، عن استشهاد 3 من مقاتليها في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء تصديهم لاقتحام طولكرم في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 ألف شهيد و95,125 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي.
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